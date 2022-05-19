"Батьківщина — це не ж*па президента": лідер ДДТ підірвав зал заявою про сучасну росію

У мережі вже очікують, що музиканта буде оголошено іноагентом

Російський музикант, лідер рок-гурту ДДТ Юрій Шевчук під час концерту в Уфі відзначився різким висловлюванням у бік влади країни.

Фрагментом його виступу поділилася російська опозиціонерка Любов Соболь у своєму Твіттері.

"Батьківщина — це не ж*па президента, яку потрібно весь час цілувати. Батьківщина — це бабуся бідна на вокзалі, яка продає картоплю", — заявив він.

Як видно на відео в залі, його заяви зустріли бурхливими оплесками.

Тим часом у мережі вже почали припускати, що після цих слів Шевчука обов’язково оголосять іноземним агентом або заборонять виступи в майбутньому.

Варто зазначити, що Шевчук висловлювався проти введення російських військ в Україну у 2014 році, а вторгнення у 2022 році називав величезною трагедією та закликав до миру.

Як повідомлялося раніше, радянська і російська актриса Лія Ахеджакова розкритикувала дії російських військ в Україні та висловила думку, що тих, хто розпочав війну, неминуче спіткає покарання. Крім того, вона виявила бажання приїхати до України після її перемоги у війні із російськими окупантами.