"Родина — это не ж*па президента": лидер ДДТ взорвал зал заявлением о современной россии

В сети уже ожидают, что музыкант будет объявлен иноагентом

Российский музыкант, лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук во время концерта в Уфе отметился резким высказыванием в сторону властей страны.

Фрагментом его выступления поделилась российская оппозиционерка Любовь Соболь в своем Твиттер.

"Родина — это не ж*па президента, которую нужно все время целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку", — заявил он.

Как видно на видео в зале его заявления встретили бурными аплодисментами.

Тем временем в сети уже начали предполагать, что после этих слов Шевчука обязательно объявят иностранным агентом или запретят выступления в будущем.

Стоит отметить, что Шевчук высказывался против введения российских войск в Украину в 2014 году, а вторжение в 2022 году называл огромной трагедией и призывал к миру.

Как сообщалось ранее, советская и российская актриса Лия Ахеджакова раскритиковала действия российских войск в Украине и выразила мнение, что начавших войну неизбежно настигнет наказание. Кроме того, она выразила желание приехать в Украину после ее победы в войне с российскими оккупантами.