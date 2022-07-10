В Украине с 11 июля курить нельзя будет почти нигде: что за новые правила

Под запрет попадут даже электронные сигареты

С понедельника, 11 июля, в Украине ужесточат запрет на курение в общественных местах. Раньше демонстрацию вредной привычки было запрещено только потребителям обычной табачной продукции, а теперь под новые правила попадают и электронные сигареты.

О вступлении в силу очередных требований в своем Telegram-канале накануне напомнил руководитель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Он подчеркнул, что новые запреты связаны с "антитабачным" законом №1978, который был поддержан Верховной Радой еще в декабре 2021 года.

То, что в общественных местах нельзя курить обычные сигареты с содержанием никотина, известно уже давно. Теперь же список продукции для курильщиков с маркировкой "нельзя" расширится еще больше. Так, в него попадут электронные сигареты, приспособления для нагревания табака (по типу GLO), травяные изделия, а также кальяны.

Список общественных мест, где запрещено курение

Зоны или помещения для курения в заведения общепита будут убраны. Если же кафе или рестораны проигнорируют условия закона, их ждет штрафная санкция в размере от 3 до 15 тысяч гривен. Гражданин, пойманный на курении в неположенном месте, будет вынужден заплатить от 51 до 350 гривен.

Также ужесточат контроль за продажей табачных изделий несовершеннолетним. Теперь лицам, которым нет еще 18, не удастся приобрести любые травяные изделия для курения, е-сигареты, заправочные контейнеры или приспособления для курения без сжигания сигаретных изделий. Если продавца поймают на таком нарушении, ему придется заплатить штраф в размере 1020 гривен. Если же ситуация повторится, сумма взыскания увеличится вдесятеро – до 10200 гривен.

Штрафы за нарушение запрета на курение

Как отметил Радуцкий, закон, который вступит в силу с 11 июля, — еще один шаг к евроинтеграции нашей страны. Как известно, большинство европейских государств весьма ограничивают курильщиков в возможностях, действуя согласно Рамочной конвенции ВОЗ насчет борьбы с табаком.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине запретили использовать треки российских музыкантов в общественных местах. Кого именно касается новая норма законодательства, читайте подробно в нашем материале.