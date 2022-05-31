В Украине хотят запретить российскую музыку

При этом народные избранники планируют поддерживать украинскую музыку

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об ограничении публичного использования музыкальной продукции российских исполнителей. При этом депутаты намерены поддерживать национальный музыкальный продукт.

Об этом во вторник, 31 мая, сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook. Народный депутат отметила, что речь о законопроекте 7273-Д.

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Отмечается, что цель закона — наполнить эфиры украинских радиостанций музыкой отечественных исполнителей и увеличить долю песен на украинском языке, а также запретить воспроизведения музыкальной продукции РФ.

Кравчук отметила, что документом предусматривается:

запрет на публичное исполнение, показ, демонстрацию музыкальных произведений, осуществленных или созданных певцом, который является или был в любой период после 1991 гражданином государства, которое Верховная Рада признала государством-агрессором;

создание перечня исполнителей государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины — произведения таких певцов позволят использовать. Заявление о включении в соответствующий список нужно подать в СБУ, а будет вести и обновлять перечень СНБО;

увеличение с 35% до 40% доли песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;

увеличение до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке;

запрет на проведение гастролей, участниками которых являются певцы, являющиеся гражданами государства-агрессора (кроме тех, что есть в перечне);

запрещение воспроизведения в автобусах музыки, звуков фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке;

запрет воспроизводить музыку в салоне такси без согласия всех пассажиров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская музыка продолжает покорять мир. В частности, композиция украинской группы Kalush Orchestra — "Стефания", подарившая исполнителям победу на "Евровидении-2022", заняла первую строчку в рейтинге самых популярных песен СНГ в Spotify.