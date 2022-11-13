В Україні спіймали винахідливого контрабандиста: віз туристів на "сигаретовозі" (епічні фото)

За кермом автобуса був 46-літній чоловік із Закарпаття

Українські прикордонники зупинили автобус, який перевозив пасажирів та заодно тютюнову контрабанду. Група українців, яка вирушала на відпочинок, змушена була повертатися додому з кордону пішки.

Так, 12 листопада, приблизно о 22:30, у міжнародному пункті пропуску "Лужанка" на українсько-угорському кордоні було зупинено автобус MAN, який був повністю набитий тютюновими виробами. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон".

Автобус з тютюновою контрабандою

За кермом транспортного засобу знаходився 46-літній чоловік із Закарпаття, а разом із ним група туристів, яка прямувала до угорського міста Ньіредьгаза з метою відвідати термальні басейни.

Під час огляду автобуса прикордонники виявили у схованці, обладнаній під підлогою, велику партію цигарок. Потім тютюнові "сюрпризи" знайшли й в стелі й пасажирських кріслах і полицях для ручної поклажі. Прикордонникам довелося демонтувати крісла та повністю знімати декоративні елементи обшивки салону, щоб дістати всі сигарети, які були заховані в автобусі.

Автобус з тютюновою контрабандою

Перевірка транспортного засобу проводиться досі. А пасажири тютюнового автобуса, "завдяки" перевізнику, були змушені вночі пішки повертатися з кордону додому.

Автобус з тютюновою контрабандою

Нагадаємо, що українцям пояснили, чому в нашій країні процвітає тіньовий тютюновий ринок.