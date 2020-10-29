Скачать
Четверг, 29.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине
"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине
Круговорот идиотизма в природе: почему контрабанда на таможне процветает и как ее уничтожить
Круговорот идиотизма в природе: почему контрабанда на таможне процветает и как ее уничтожить
В Ницце мужчина обезглавил женщину в церкви (видео с места)
В Ницце мужчина обезглавил женщину в церкви (видео с места)
Решение Конституционного суда заблокировало реализацию местных выборов в Украине
Решение Конституционного суда заблокировало реализацию местных выборов в Украине

Круговорот идиотизма в природе: почему контрабанда на таможне процветает и как ее уничтожить

Круговорот идиотизма в природе: почему контрабанда на таможне процветает и как ее уничтожить
10:22 Сегодня Телеграф Фото: tvoemisto.tv

В среду, 28 октября, новым главой Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) стал гендиректор международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин. Аналитик, эксперт "Украинского института будущего" (UIF) Игар Тышкевич прокомментировал "Телеграфу" участившиеся кадровые ротации в ГТСУ и проанализировал, почему они не приводят к тому, чтобы таможня перестала быть коррупционной кормушкой.

«Важно понимать, что от перестановок слагаемых сумма не меняется. Проблема нашей власти, что она работает в режиме «быстрых результатов». Без системного подхода. В UIF я занимаюсь изучением вопросов контрабанды. Со стороны очередного главы ГТСУ, как правило, приходят запросы. Просят наработки для стратегии. И практически сразу ставят условие – достижение быстрых результатов. Но так не будет. Потому что коррупция на таможне и работающие там схемы — это системное явление. И подходить к их демонтажу тоже нужно системно», – поясняет Игарь Тышкевич.

Он обращает внимание, что в коррупционные схемы, работающие на таможне, вовлечены несколько сотен тысяч человек.

«Есть схема «пиджаки», когда люди на себе перевозят тот или иной товар. В нее вовлечены и те, кто перевозит, и те, кто их везет, и те, кто обеспечивает логистику. В некоторых районах Львовской области количество тех, кто платит ЕСВ (то есть, официально трудоустроен), менее 20% от трудоспособного населения. Тогда как вакансий в той же бюджетной соцфере, довольно много. Так что коррупция на таможне – это еще и социальное явление, – подчеркивает эксперт. – И быстрым росчерком пера из Киева этого не решить».

Коррупцию на таможне нельзя уничтожить в погоне за быстрыми результатами, считает Игар Тышкевич

Вторая проблема – в коррупцию вовлечены очень влиятельные люди. Ведь через границу ходят целые составы контрабанды, отмечает Игар Тышкевич. Явно под силовым и политическим прикрытием, как минимум, областного уровня.

«И, конечно, нужен анализ потоков, аналитика. А это быстрым не бывает, – говорит аналитик. – Ведь ежегодно появляются те или иные варианты новых схем. Элементарно – почтовая схема. Можно зайти на известные торговые онлайн-площадки – и заказать смартфон китайского производства. В 40% будет доставка из Польши, Литвы или Эстонии. Схема - таможенные склады за границей. Крупные партии товара приходят на таможенный склад за рубежом. Но не растаможиваются, а выезжают уже частями - в виде посылок от физлица - физлицу. Таможня - ни при чем. Это уже работа налоговой службы и Минфина».

Каждый новый руководитель ГТСУ или ее региональной структуры приходит в коллектив с устоявшимися связями. Часть таможенников – действительно честные ребята, которые не продаются. А часть – коррумпированные. И чтобы определить, кто из них кто, нужно время, подчеркивает Игарь Тышкевич. Нужно раскрыть две-три схемы, понять, кто их покрывает. Но у нас идет гонка за быстрым результатом. Коррупционеры это понимают. И «рисуют» нужную картинку.

Круговорот идиотизма в природе: почему коррупция на таможне процветает и как ее уничтожить

«Есть такие себе «козлы отпущения», которых ловят чуть ли не каждые полгода. На Банковой радуются, а ситуация не меняется. Вскоре все возвращается на круги своя. И тогда на Банковой решают – а давайте мы поменяем руководство таможни. Круговорот идиотизма в природе, – резюмирует эксперт. – Без комплексного подхода (а это не только таможня, это и суды, и правоохранители, и местные власти, и создание условий для нормальных заработков тем же жителям приграничных территорий) – проблемы не решить. Но у нас хотят быстрых и красивых решений. При этом не могут объединить даже базы данных таможни и дорожной службы, что решило бы проблему резкого «похудения» фур. С точки зрения официальной государственной риторики – этого не происходит, потому что ответственные должности занимают патриотические граждане, которые думают о защите персональных данных, правах человека, строят демократическое, правовое государство. И выставляют все новые и новые требования для создания системы, которая может поломать коррупционные схемы. А пока ее нет, вынуждены со слезой, стекающей по щеке, пользоваться несовершенными системами. С которыми якобы ничего поделать не могут».

Как известно, после прихода новой власти в конце 2019 года главой таможни был назначен Максим Нефедов. При его руководстве сменили 40% руководителей местных таможен, однако в апреле 2020 года он также был уволен.

 

Автор: Андрей Питонов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Таможня, Контрабанда, Коррупция, Павел Рябикин, Игар Тышкевич.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Львове врачебный скандал из-за смерти онкобольного юноши от коронавируса
02 В Киеве автобус на полном ходу снес остановку с людьми, есть жертвы (видео)
03 Не каждый может полностью восстановиться: плохие новости про самый частый симптом коронавируса
04 Лига чемпионов: результаты матчей 28 октября
05 Вратарь-герой сравнял счет на последней секунде матча (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус за сутки побил &quot;рекорды&quot; в восьми регионах Украины
Коронавирус за сутки побил "рекорды" в восьми регионах Украины
Евро, рубль и злотый резко упали в цене: курс валют в Украине 29 октября
Евро, рубль и злотый резко упали в цене: курс валют в Украине 29 октября
Обстрелы не утихают, Красный Крест понес потери: что сейчас происходит в Карабахе (карта)
Обстрелы не утихают, Красный Крест понес потери: что сейчас происходит в Карабахе (карта)
Известный шеф-повар Евгений Клопотенко отшил пропагандистов Путина: в сети активно шутят
Известный шеф-повар Евгений Клопотенко отшил пропагандистов Путина: в сети активно шутят
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь