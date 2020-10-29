Круговорот идиотизма в природе: почему контрабанда на таможне процветает и как ее уничтожить

В среду, 28 октября, новым главой Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) стал гендиректор международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин. Аналитик, эксперт "Украинского института будущего" (UIF) Игар Тышкевич прокомментировал "Телеграфу" участившиеся кадровые ротации в ГТСУ и проанализировал, почему они не приводят к тому, чтобы таможня перестала быть коррупционной кормушкой.

«Важно понимать, что от перестановок слагаемых сумма не меняется. Проблема нашей власти, что она работает в режиме «быстрых результатов». Без системного подхода. В UIF я занимаюсь изучением вопросов контрабанды. Со стороны очередного главы ГТСУ, как правило, приходят запросы. Просят наработки для стратегии. И практически сразу ставят условие – достижение быстрых результатов. Но так не будет. Потому что коррупция на таможне и работающие там схемы — это системное явление. И подходить к их демонтажу тоже нужно системно», – поясняет Игарь Тышкевич.

Он обращает внимание, что в коррупционные схемы, работающие на таможне, вовлечены несколько сотен тысяч человек.

«Есть схема «пиджаки», когда люди на себе перевозят тот или иной товар. В нее вовлечены и те, кто перевозит, и те, кто их везет, и те, кто обеспечивает логистику. В некоторых районах Львовской области количество тех, кто платит ЕСВ (то есть, официально трудоустроен), менее 20% от трудоспособного населения. Тогда как вакансий в той же бюджетной соцфере, довольно много. Так что коррупция на таможне – это еще и социальное явление, – подчеркивает эксперт. – И быстрым росчерком пера из Киева этого не решить».

Вторая проблема – в коррупцию вовлечены очень влиятельные люди. Ведь через границу ходят целые составы контрабанды, отмечает Игар Тышкевич. Явно под силовым и политическим прикрытием, как минимум, областного уровня.

«И, конечно, нужен анализ потоков, аналитика. А это быстрым не бывает, – говорит аналитик. – Ведь ежегодно появляются те или иные варианты новых схем. Элементарно – почтовая схема. Можно зайти на известные торговые онлайн-площадки – и заказать смартфон китайского производства. В 40% будет доставка из Польши, Литвы или Эстонии. Схема - таможенные склады за границей. Крупные партии товара приходят на таможенный склад за рубежом. Но не растаможиваются, а выезжают уже частями - в виде посылок от физлица - физлицу. Таможня - ни при чем. Это уже работа налоговой службы и Минфина».

Каждый новый руководитель ГТСУ или ее региональной структуры приходит в коллектив с устоявшимися связями. Часть таможенников – действительно честные ребята, которые не продаются. А часть – коррумпированные. И чтобы определить, кто из них кто, нужно время, подчеркивает Игарь Тышкевич. Нужно раскрыть две-три схемы, понять, кто их покрывает. Но у нас идет гонка за быстрым результатом. Коррупционеры это понимают. И «рисуют» нужную картинку.

«Есть такие себе «козлы отпущения», которых ловят чуть ли не каждые полгода. На Банковой радуются, а ситуация не меняется. Вскоре все возвращается на круги своя. И тогда на Банковой решают – а давайте мы поменяем руководство таможни. Круговорот идиотизма в природе, – резюмирует эксперт. – Без комплексного подхода (а это не только таможня, это и суды, и правоохранители, и местные власти, и создание условий для нормальных заработков тем же жителям приграничных территорий) – проблемы не решить. Но у нас хотят быстрых и красивых решений. При этом не могут объединить даже базы данных таможни и дорожной службы, что решило бы проблему резкого «похудения» фур. С точки зрения официальной государственной риторики – этого не происходит, потому что ответственные должности занимают патриотические граждане, которые думают о защите персональных данных, правах человека, строят демократическое, правовое государство. И выставляют все новые и новые требования для создания системы, которая может поломать коррупционные схемы. А пока ее нет, вынуждены со слезой, стекающей по щеке, пользоваться несовершенными системами. С которыми якобы ничего поделать не могут».

Как известно, после прихода новой власти в конце 2019 года главой таможни был назначен Максим Нефедов. При его руководстве сменили 40% руководителей местных таможен, однако в апреле 2020 года он также был уволен.

Автор: Андрей Питонов