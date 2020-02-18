Нефедов: На таможнях обновили до 40% всех руководителей

Новости Бизнеса:По данным главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова, руководителей на таможенных пунктах в Украине обновили примерно на 40%.

Центральный аппарат Государственной таможенной службы обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены примерно на 40%, процесс продолжается.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены где-то примерно на 40%. Этот процесс продолжается", - сказал он.

По его словам, сейчас ГМС пытается уволить еще около 500 таможенников - работников таможенного направления ГМС.

Нефьодов добавил, что до конца 2020 года на таможне проведут переаттестацию, после которой планируют поднять зарплаты добродетельным работникам, а тех, кто не пройдет переаттестации, будут постепенно увольнять.

Также глава ГТС рассказал, что хочет поднять уровень зарплат таможенникам.

"Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла до конца года около 15-18 тысяч гривен "на руки". Сейчас это около 8 тысяч гривен", - сказал он.

Напомним, Максим Нефедов рассказал о трех основных направлениях борьбы с контрабандой.