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Ликвидация контрабанды: в ГТС поделились ключевыми направлениями

Ликвидация контрабанды: в ГТС поделились ключевыми направлениями
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Максим Нефедов рассказал о трех основных направлениях борьбы с контрабандой.

Государственная таможенная служба сконцентрировалась на трех ключевых направлениях борьбы с контрабандой, которые имеют макроэкономическое влияние, и перекрывать их можно только одновременно.

Об этом в интервью DT.UA сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Основные три направления борьбы, на которых мы сейчас концентрируемся: контейнеры в Одессе, фуры в Западной Украине, почта и авиакарго. Почему именно эти направления? Потому что они перетекают друг между другом", - сказал глава службы.

Он считает, что эти три направления являются макроэкономическими и перекрыть их можно только вместе.

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"Люди очень легко переориентируются. Можно теоретически остановить всю Одессу, а люди (те же) поедут в Черновцах или на Волыни. Это же касается и почты. Сжимать можно только вместе, сжимать что-то одно из них - это фикция. Можно отчитываться, что мы на 90% перекрыли схему, но контрабандисты будут только аплодировать и везти по другому направлению", - добавил Нефедов.

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Все по теме:

Таможня, ГТС, Контрабанда, Таможенная служба, Максим Нефедов.
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