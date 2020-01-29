Контрабандные игрушки отдадут в детские дома и больницы

Новости Украины:Контрабандные игрушки передадут детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы.

В среду, 29 января, правительство Украины одобрило передачу контрабандных игрушек с таможенных складов в детские дома и больницы.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы", — написал он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил передать детям-сиротам 23 тонны контрабандных игрушек.

"В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза – более 23 тонн. Для чиновников это просто статистика. А для детей – это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники таможни задержали почти восемь тысяч контрафактных кубиков Рубика.