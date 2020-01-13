Контрабанда недели: одесские таможенники изъяли кубики Рубика на 3 млн грн

Новости Украины:Украинские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика.

Одесские таможенники обнаружили почти восемь тысяч контрафактных кубиков Рубика, под британским брендом Rubik`s Brand Limited, который выпускает официальные игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнье Рубик. Об этом сообщил председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

"Контрабанда недели в этот раз попала в рубрику, в первую очередь, из-за определенной трагикомичности. Одесские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика! Собственно, это бренд британской "Rubik's Brand Limited", которая выпускает "официальные" игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнье Рубик. Уполномоченный представитель правообладателя направил в таможню вывод экспертного исследования, которым установлено, что указанные головоломки маркированы знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании "Rubik's Brand Limited", - сообщил Нефедов.

По его данным, по факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

"Сейчас 7 800 контрафактных кубиков Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 млн грн", - добавил чиновник.

Напомним, попытку незаконного перемещения из Венгрии крупной партии мобильных телефонов предотвратили вчера пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни.