Сотрудник "Борисполя" пытался вывезти в ОАЭ двух живых соколов

Новости Украины:Ночью в Борисполе сотрудник аэропорта пытался передать на борт самолета в ОАЭ двух живых соколов.

Сотрудник международного аэропорта "Борисполь" под Киевом пытался передать на борт самолета в ОАЭ двух живых соколов, на данный момент контрабандист бежал, его ищут.

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ночью в Борисполе сотрудник аэропорта пытался передать на борт самолета в ОАЭ двух живых соколов. Цена на них около 10 тыс. долл. за штуку. Птицы спасены совместно новой таможней и Государственной пограничной службой и переданы в КСК "Магнат". Птице-контрабандист физически бежал, его ищут (личность известна, конечно). Такая вот контрабанда", - сообщил Нефедов.

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