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Контрабанда деликатеса: В Украину пытались ввезти десятки килограмм икры

Контрабанда деликатеса: В Украину пытались ввезти десятки килограмм икры
16:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:Пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась завести в страну 85 килограмм красной икры.

В пункте пропуска "Новые Яриловичи" украинские пограничники обнаружили 85 кг лососевой икры на сумму более 100 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Красную икру более чем на 100 тыс. грн пытались ввезти в Украину с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 18 января в 6:00. Отмечается, что микроавтобус Mercedes приехал из Беларуси, а во время прохождения контроля водитель транспортного средства выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

Госпогранслужба 31 декабря задержала больше 20 человек за незаконное пересечение границы

"В автомобиле также находилась пассажирка - гражданка Украины 1959 года рождения. Во время углубленного осмотра автомобиля, в личных вещах женщины, пограничный наряд совместно с инспектором таможни обнаружили 85 кг лососевой икры", - сообщили в Госпогранслужбе.

Товар на сумму 102 тысячи гривен изъято сотрудниками ГФС.

Сейчас нарушительница привлечена к ответственности, ей назначено наказание в виде уплаты штрафа.

Как сообщалось ранее, в автомобильном пункте пропуска Сеньковка в пластиковой емкости с краской обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором размещались 18 килограммов красной икры.

Напомним, компания "МоторСич" модернизировала вертолет МИ-8, который был передан одесским пограничникам.

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Контрабанда, Госпогранслужба, Икра.
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