Госпогранслужба 31 декабря задержала больше 20 человек за незаконное пересечение границы

Новости Украины:В последний день 2019 года в Украину въехало на 15 тыс человек больше, чем выехало – Госпогранслужба

175 тысяч граждан было оформлено за минувшие сутки 31 декабря 2019 года на въезд и выезд из Украины, в том числе в Украину последовало почти 95 тысяч человек, а выезжавших из Украины было оформлено 80 тысяч человек, сообщает отдел коммуникаций со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, в течение суток было также оформлено около 30 тысяч транспортных средств, пересекших границу.

За минувшие сутки было отказано в пропуске около 100 лицам, из них - более 20 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек был задержан за незаконное пересечение границы.

Всего в новогоднюю ночь границу государства охраняли около 3,5 тысячи пограничных нарядов: пограничное ведомство усилило меры по охране государственной границы еще накануне рождественских и новогодних праздников.

На линии разграничения новогодняя ночь прошла спокойно. Все контрольные пункты въезда-выезда в среду открылись вовремя и работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки, 31 декабря, интенсивность пассажиро-транспортного потока была небольшой. Всего через пять КПВВ в этот день последовало 10,2 тысячи человек и 1,6 тысячи транспортных средств.