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Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше

Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
19:03 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Помимо столицы к правительственной инициативе подключились еще 19 городов.

Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов за отопление, в их числе и столица Украины. В результате, в этих населенных пунктах сумма в платежках будет меньше до 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, смогут сэкономить почти треть от суммы по старым платежкам жители следующих городов:

  • Киев;

  • Луцк;

  • Днепр;

  • Мариуполь;

  • Житомир;

  • Кривой Рог;

  • Белая Церковь;

  • Буча;

  • Обухов;

  • Херсон;

  • Кропивницкий;

  • Черкассы;

  • Северодонецк;

  • Полтава;

  • Ровно;

  • Сумы;

  • Тернополь;

  • Харьков;

  • Черновцы;

  • Чернигов.

Однако еще не все местные власти пересмотрели тарифы, отметил глава правительства.

Власти Днепропетровской области приняли решение о снижении тарифов на тепло: где и насколько

Премьер также призвал глав всех городов оперативно сделать все необходимое для того, чтобы цена на тепло для населения снизилась уже с января 2020 года.

Напомним, в начале декабря Гончарук заявлял, что для уменьшения суммы в платежках украинцев за жилищно-коммунальные услуги необходимо снизить объем потребления тепла. Самый простой путь – термомодернизация, которая позволит уменьшить их на 30%.

Позже президент Владимир Зеленский заявил о необходимости снизить тарифы на теплоснабжение с учетом удешевления газа, после чего правительство приняло постановление, которое позволяет рассчитывать цены на отопление с привязкой к сниженным ценам на газ.

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Отопительный сезон, Отопление, Алексей Гончарук.
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