Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше

Новости Бизнеса:Помимо столицы к правительственной инициативе подключились еще 19 городов.

Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов за отопление, в их числе и столица Украины. В результате, в этих населенных пунктах сумма в платежках будет меньше до 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, смогут сэкономить почти треть от суммы по старым платежкам жители следующих городов:

Киев;

Луцк;

Днепр;

Мариуполь;

Житомир;

Кривой Рог;

Белая Церковь;

Буча;

Обухов;

Херсон;

Кропивницкий;

Черкассы;

Северодонецк;

Полтава;

Ровно;

Сумы;

Тернополь;

Харьков;

Черновцы;

Чернигов.

Однако еще не все местные власти пересмотрели тарифы, отметил глава правительства.

Премьер также призвал глав всех городов оперативно сделать все необходимое для того, чтобы цена на тепло для населения снизилась уже с января 2020 года.

Напомним, в начале декабря Гончарук заявлял, что для уменьшения суммы в платежках украинцев за жилищно-коммунальные услуги необходимо снизить объем потребления тепла. Самый простой путь – термомодернизация, которая позволит уменьшить их на 30%.

Позже президент Владимир Зеленский заявил о необходимости снизить тарифы на теплоснабжение с учетом удешевления газа, после чего правительство приняло постановление, которое позволяет рассчитывать цены на отопление с привязкой к сниженным ценам на газ.