Власти Днепропетровской области приняли решение о снижении тарифов на тепло: где и насколько

В городах Днепропетровской области местная власть принимает решение о снижении тарифов на тепло. В частности, в областном центре стоимость тепла для жителей уменьшится на 30%, а в Кривом Роге - на 20%.
Об этом сообщили в пресслужбах городских советов.
"В декабре стоимость тепла уменьшается на 30% для населения, а также общественных и религиозных организаций, которые функционируют в городе. В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать", - отметили в горсовете Днепра.
Распоряжение о снижении на 20% тарифов теплогенерирующих предприятий подписал и Криворожский городской голова.
"Вчера, 27 декабря, соответствующее распоряжение городского головы Юрия Вилкула было направлено всем теплогенерирующим предприятиям города. Предусмотрено снизить тарифы на максимально возможный сейчас для криворожских теплогенерирующих предприятий уровень - на 20%", - сказал заместитель городского головы Александр Катриченко.
По его словам, Кривой Рог - первый город в Днепропетровской области, который принял решение по пересмотру тарифов.
Как сообщалось, 26 декабря Кабинет министров обнародовал постановление, которое позволяет теплопоставщикам перечислять платежки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, решение правительства позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.
В Харькове тарифы на тепло снизятся на 23%, в Одессе — на 20%, в Павлограде — на 16%. Киевляне в январе получат платежки с примерно на 23% меньше счетами на оплату за тепло.