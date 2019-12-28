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Власти Днепропетровской области приняли решение о снижении тарифов на тепло: где и насколько

Власти Днепропетровской области приняли решение о снижении тарифов на тепло: где и насколько
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:На Днепропетровщине заметно снизятся тарифы на отопление.

В городах Днепропетровской области местная власть принимает решение о снижении тарифов на тепло. В частности, в областном центре стоимость тепла для жителей уменьшится на 30%, а в Кривом Роге - на 20%.

Об этом сообщили в пресслужбах городских советов.

"В декабре стоимость тепла уменьшается на 30% для населения, а также общественных и религиозных организаций, которые функционируют в городе. В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать", - отметили в горсовете Днепра.

Распоряжение о снижении на 20% тарифов теплогенерирующих предприятий подписал и Криворожский городской голова.

"Вчера, 27 декабря, соответствующее распоряжение городского головы Юрия Вилкула было направлено всем теплогенерирующим предприятиям города. Предусмотрено снизить тарифы на максимально возможный сейчас для криворожских теплогенерирующих предприятий уровень - на 20%", - сказал заместитель городского головы Александр Катриченко.

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По его словам, Кривой Рог - первый город в Днепропетровской области, который принял решение по пересмотру тарифов.

Как сообщалось, 26 декабря Кабинет министров обнародовал постановление, которое позволяет теплопоставщикам перечислять платежки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, решение правительства позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

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В Харькове тарифы на тепло снизятся на 23%, в Одессе — на 20%, в Павлограде — на 16%. Киевляне в январе получат платежки с примерно на 23% меньше счетами на оплату за тепло.

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Днепр, Днепропетровская область, Кривой Рог, Отопление.
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