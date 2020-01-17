Одесские пограничники получили новый вертолет (Видео)

Новости Украины:Компания "МоторСич" модернизировала вертолет МИ-8, который был передан одесским пограничникам.

Одесские пограничники получили модернизированный компанией "Мотор Сич" вертолет Ми-8 МСБ-В.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вчера вертолет поступил в распоряжение Одесской отдельной авиационной эскадрильи.

"В Одесскую отдельную авиационную эскадрилью Южного регионального управления Госпогранслужбы из Запорожья прибыл вертолет Ми-8 МСБ-В, который модернизирован компанией "Мотор Сич", - сообщили в управлении.

Как отмечается, среди преимуществ машины – новые энергоэффективные двигатели, позволяющие значительно снизить расход топлива и увеличить количество полетов, установки современных образцов авионики (совокупность всех систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовых приборов), сертифицированный медицинский модуль и другое оборудование.

"Отныне усовершенствованный вертолет, который длительное время не использовался, получил новую жизнь и полностью готов к эксплуатации в транспортно-санитарной модификации", - отметили в пресс-службе.

Сейчас, как сообщили в ведомстве, завершается модернизация второго такого же вертолета. Предполагается, что в распоряжение пограничников он поступит во втором полугодии 2020 года.

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