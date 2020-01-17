В Киеве горела квартира в многоэтажке, погиб мужчина

Новости Украины:В результате пожара в квартире в Соломенском районе Киева погиб мужчина.

В столичном Соломенском районе произошел пожар в одной из квартир на 7-м этаже 10-этажного жилого дома на ул. Нежинской, 7. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Об инциденте спасателям сообщили 16 января в 22:12. По прибытии на место происшествия сотрудники ГосЧС установили, что возгорание случилось в одной из комнат трехкомнатной квартиры.

"В ходе ликвидации пожара в комнате, где произошло возгорание, было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения", - говорится в сообщении.

В 22:48 пожар был локализован, а в 23:04 – ликвидирован. В результате возгорания повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Причина произошедшего на данный момент устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на пожаре в частном доме погибло трое людей, среди них – двое детей.