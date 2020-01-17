Скачать
Пятница, 17.01.2020
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
В Раде отменили час вопросов к правительству
В Раде отменили час вопросов к правительству
Украинский борец везет бронзу с Matteo Pellicone
Украинский борец везет бронзу с Matteo Pellicone
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января

В Киеве горела квартира в многоэтажке, погиб мужчина

В Киеве горела квартира в многоэтажке, погиб мужчина
11:29 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС

Новости Украины:В результате пожара в квартире в Соломенском районе Киева погиб мужчина.

В столичном Соломенском районе произошел пожар в одной из квартир на 7-м этаже 10-этажного жилого дома на ул. Нежинской, 7. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Об инциденте спасателям сообщили 16 января в 22:12. По прибытии на место происшествия сотрудники ГосЧС установили, что возгорание случилось в одной из комнат трехкомнатной квартиры.

"В ходе ликвидации пожара в комнате, где произошло возгорание, было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения", - говорится в сообщении.

В 22:48 пожар был локализован, а в 23:04 – ликвидирован. В результате возгорания повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Причина произошедшего на данный момент устанавливается.

В ГСЧС сообщили о количестве погибших на пожарах в Украине с начала года

Ранее сообщалось, что в Киевской области на пожаре в частном доме погибло трое людей, среди них – двое детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
04 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
05 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Как вызвать скорую помощь в Украине и в каких случаях она не приедет
Как вызвать скорую помощь в Украине
Eurosonic 2020: группа DZ'OB и Alyona Alyona представляют Украину на европейском музфесте
Eurosonic 2020: группа DZ'OB и Alyona Alyona представляют Украину на европейском музфесте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь