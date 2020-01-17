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В ГСЧС сообщили о количестве погибших на пожарах в Украине с начала года

В ГСЧС сообщили о количестве погибших на пожарах в Украине с начала года
11:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГСЧС сообщили, что с начала года на пожарах в Украине погибло 129 человек.

С начала года на пожарах в Украине погибли 129 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Показатель трагических случаев на пожарах в жилом секторе продолжает пугать стабильно высокими показателями. Так, за минувшие сутки, 16 января, на 60 пожарах в Украине погибли 11 граждан. В то же время шесть человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Чаще всего гибнут люди в результате собственной неосторожности, в частности при нарушении правил эксплуатации печного отопления и бытовых нагревательных приборов, из-за неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спичек и зажигалок в доступных для детей местах.

В ГСЧС отчитались о недельном количестве пожаров

"Всего с начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 129 и 95 человек соответственно. При этом из 2 тыс. 144 пожаров более половины случаев произошли именно в жилищах граждан", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Хмельницком произошел масштабный пожар на складе автозапчастей.

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Пожар, Спасатели, ГСЧС.
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