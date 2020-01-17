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В Хмельницком произошел масштабный пожар на складе автозапчастей

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В Хмельницком произошел масштабный пожар на складе автозапчастей
07:28 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Хмельницком в четверг, 16 января, произошел масштабный пожар на складе автозапчастей.

В Хмельницком произошел крупный пожар на базе автозапчастей. На месте происшествия был развернут оперативный штаб с участием руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает пресс-центр ГСЧС.

Огонь возник на складе автозапчастей, который находится на ул. Заводской в областном центре. На момент прибытия первого подразделения спасателей площадь пожара уже достигла 160 кв.м, существовала угроза распространения огня.

"Бойцы немедленно приступили к тушению пожара, из-за чрезмерного задымления им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение пожара значительно осложнялось", - отметили в пресс-центре.

Тушить огонь прибыли 30 спасателей на восьми спецмашинах. Ликвидация пожара продолжалась более часа.

"На месте пожара был развернут штаб пожаротушения, а также работала оперативная группа во главе с заместителем начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Александром Гориным", - подчеркнули в ГСЧС.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В Киевской области на пожаре погибли три человека

Напомним, в Киеве к 13-й государственной пожарно-спасательной части Днепровского района подъехал мусоровоз, водитель которого обратился к пожарным за помощью.

В одесском парке отдыха произошел пожар на детской площадке, в результате чего сгорело несколько аттракционов.

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Пожар, Спасатели, Хмельницкий, ГСЧС, Происшествие.
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