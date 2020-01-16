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В Киеве загорелся мусоровоз, водитель приехал в пожарную часть

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В Киеве загорелся мусоровоз, водитель приехал в пожарную часть
12:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Киеве к 13-й государственной пожарно-спасательной части Днепровского района подъехал мусоровоз, водитель которого обратился к пожарным за помощью.

В Днепровском районе Киева в четверг утром во время движения мусоровоза водитель обнаружил дым, идущий из мусорного контейнера, после чего приехал в пожарную часть, где спасатели оперативно ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба столичного главка Госслужбы Украины по ЧС.

"16 января в 8:40 к 16-й государственной пожарно-спасательной части, в Днепровском районе столицы, подъехал мусоровоз. Как оказалось, во время движения автротранспорта водитель увидел, что из контейнера для мусора идет дым. К счастью, мусоровоз двигался по бул-ру Перова, недалеко от пожарной части. Поэтому, мужчина, не теряя времени, решил подъехать части и сразу обратиться за помощью к пожарных", - сообщается на странице ГУ ГСЧС Украины в Киеве в четверг утром.

Спасатели приступили к тушению пожара и уже в 08:53 возгорание было локализовано, а в 09:03 - ликвидировано. Вследствие возгорания поврежден контейнер для мусора.

"К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

В Киевской области на пожаре погибли три человека

Напомним, в одесском парке отдыха произошел пожар на детской площадке, в результате чего сгорело несколько аттракционов.

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Пожар, Мусоровоз, ГСЧС, Происшествие.
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