Скачать
Четверг, 16.01.2020
Вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство": что грозит депутатам
Вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство": что грозит депутатам
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии

В Одессе загорелась детская площадка

В Одессе загорелась детская площадка
10:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В одесском парке отдыха произошел пожар на детской площадке, в результате чего сгорело несколько аттракционов.

Сегодня ночью в популярном парке отдыха Одессы сгорела детская площадка с игровыми аттракционами.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 16 января в 3:36 в службу спасения "101" поступила информация о возгорании на детской площадке в парке им. Горького, на улице Космонавтов.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит детская площадка типа "Лабиринт" с игровыми аттракционами "Colorito".

В Киевской области на пожаре погибли три человека

Как отмечается, примерно в 4:00 пожар ликвидировали на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 9 человек личного состава.

Вышеназванный парк – единственное такого рода место отдыха на юго-западном массиве Одессы. Высажен силами населения: закладка состоялась в 1961 году, открыт – в 1973 году. В последние годы вызывает много нареканий в связи с тем, что на его территории установили большое количество объектов общепита (кафе, рестораны и пр.), а также другие павильоны (в том числе – развлекательные) в ущерб зеленой зоне.

Напомним, в Черниговской области возле Бахмача сгорел локомотив электропоезда №785 "Шостка - Киев".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Пожар, Детская площадка, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
05 Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Плохая видимость: киевлян предупредили о густом тумане
Киевлян предупредили о густом тумане
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Шумиха вокруг Оскара: Стивен Кинг предложил &quot;оценивать искусство по качеству&quot;
Стивен Кинг предложил "оценивать искусство по качеству"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь