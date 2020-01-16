В Одессе загорелась детская площадка

Новости Украины:В одесском парке отдыха произошел пожар на детской площадке, в результате чего сгорело несколько аттракционов.

Сегодня ночью в популярном парке отдыха Одессы сгорела детская площадка с игровыми аттракционами.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 16 января в 3:36 в службу спасения "101" поступила информация о возгорании на детской площадке в парке им. Горького, на улице Космонавтов.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит детская площадка типа "Лабиринт" с игровыми аттракционами "Colorito".

Как отмечается, примерно в 4:00 пожар ликвидировали на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 9 человек личного состава.

Вышеназванный парк – единственное такого рода место отдыха на юго-западном массиве Одессы. Высажен силами населения: закладка состоялась в 1961 году, открыт – в 1973 году. В последние годы вызывает много нареканий в связи с тем, что на его территории установили большое количество объектов общепита (кафе, рестораны и пр.), а также другие павильоны (в том числе – развлекательные) в ущерб зеленой зоне.

Напомним, в Черниговской области возле Бахмача сгорел локомотив электропоезда №785 "Шостка - Киев".