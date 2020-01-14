В Черниговской области горел локомотив электропоезда

Новости Украины:В Черниговской области возле Бахмача сгорел локомотив электропоезда №785 "Шостка - Киев".

В Бахмачском районе Черниговщины горел локомотив электропоезда сообщением "Шостка - Киев".

Об этом в ежедневной сводке сообщил департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"На 650 км, пикет №8 Юго-Западной железной дороги, в Бахмачском районе в 14 час. 47 мин. 13 января произошел пожар электролокомотива ЧС-4-204 регионального экспресса №785 сообщением "Шостка - Киев" (приписан к локомотивному депо ТЧ-1 станции "Киев-Пассажирский" Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця"). Огнем повреждены оборудование, агрегаты, внутренняя облицовка и конструктивные элементы локомотива", - говорится в сообщении.

Причина пожара, ущерб и сумма спасенного устанавливаются.

По информации пресс-службы АО "Укрзализныця", из-за возгорания локомотива поезд остановился на перегоне Халимоново - Бахмач-Пассажирский. Вагоны прицепили к подменному локомотиву и поезд продолжил движение по маршруту. В результате инцидента никто не пострадал.

В "Укрзализныце" создана комиссия, которая выяснит обстоятельства инцидента.