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В Сумской области сгорел пассажирский дизель-поезд

В Сумской области сгорел пассажирский дизель-поезд
11:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Сумщине на станции загорелся пассажирский дизель-поезд, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

На Сумщине на железнодорожной станции "Боромля", которая находится в с. Новгородское, Тростянецкого района, возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением "Сумы - Мерчик".

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Сумской области, на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд ст. "Смородино".

Со слов свидетелей происшествия, персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей. Вагон, который горел отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали до станции "Смородино".

Преодолев расстояние в 10 км к месту происшествия прибыла местная пожарная команда из с. Боромля, а из районного центра (расстояние до 25 км) прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части. В 16:08 пожар удалось локализовать, в 16:58 – ликвидировать.

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Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки тепловоза. Погибшие и травмированные отсутствуют. Задержки в движении не было.

Напомним, 12 января утром в гаражном кооперативе "Авто 19" на Салтовском шоссе в Харькове произошел пожар, в результате которого погиб человек.

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Пожар, Сумская область, ГСЧС, Происшествие.
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