В Харькове произошел пожар в гаражном кооперативе, погиб человек (Фото)

В воскресенье утром в гаражном кооперативе "Авто 19" на Салтовском шоссе в Харькове произошел пожар, в результате которого погиб человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 09:51.
"К месту вызова были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены 4 бокса, в трех из которых находились автомобили. Кроме того, огонь распространялся на другие гаражные боксы, расположенные в ряд", - говорится в сообщении.
Спасатели успели выкатить из соседних боксов 5 автомобилей, не дав пламени повредить их. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
В 10:24 пожар был локализован, а в 11:10 - полностью ликвидирован.
В одном из боксов, где произошел пожар, у сгоревшей машины Opel Kadet, было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения.
Все обстоятельства пожара и гибели человека устанавливаются.