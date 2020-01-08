В Киеве сгорело здание Свидетелей Иеговы

Новости Украины:В Киеве сгорел "Зал царства свидетелей Иеговы", один мужчина получил ожоги.

В Киеве в ночь на среду, 8 января, произошел пожар в трехэтажном здании религиозной организации Свидетели Иеговы, которое находится по улице Пожарского, 64 (Деснянский район). Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Отмечается, что незначительные ожоги верхних и нижних конечностей получил один человек, его госпитализировали. Пострадавший 1977 года рождения, он, вероятно, пытался самостоятельно ликвидировать возгорание.

На фото с места пожара видна надпись "Зал царства свидетелей Иеговы" - здания, предназначенного для встреч собрания этой организации.

Пожарные по прибытию установили, что горит крыша.

"Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 - ликвидировать на общей площади 150 кв.м", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что сложность тушения пожара состояла в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а потом вручную откатывать припаркованное авто для установки подъемника.

К ликвидации пожара привлекали 56 человек личного состава.

Напомним, в городе Краматорск, что в Донецкой области, пожарные при тушении пожара в колодце теплосети обнаружили тело погибшего человека.