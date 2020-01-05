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На Черниговщине ликвидировали пожар на базе отдыха

На Черниговщине ликвидировали пожар на базе отдыха
23:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:Спасатели ГСЧС потушили пожар на территории базы отдыха на Черниговщине.

Спасатели ликвидировали пожар в бане, которая находится на территории базы отдыха Комфорт Строй "Эко отель" Шишкин", расположенной в с.Снов`янка (Черниговская обл.), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 января в 11:40 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха ООО "КОМФОРТ СТРОЙ" ЭКО отель "Шишкин", расположенной в с. Снов`янка Черниговского района, которая является объектом с массовым пребыванием людей. Пожар возник в двухэтажном отдельно стоящем здании бани", - говорится в сообщении.

К тушению пожара задействовали 11 человек личного состава и три единицы специальной техники. Совместными и согласованными действиями пожар в 12:30 пожарные локализовали, а в 13:13 окончательно ликвидировали.

"Вероятной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей", - добавили в пресс-службе ведомства.

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Пожар, Спасатели, База отдыха, ГСЧС.
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