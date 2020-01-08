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В Донецкой области во время пожара погиб человек

В Донецкой области во время пожара погиб человек
10:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГСЧС заявили, что во время тушение пожара в колодце теплосетей нашли труп человека.

В городе Краматорск, что в Донецкой области, пожарные при тушении пожара в колодце теплосети обнаружили тело погибшего человека. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Так, 7 января в 18:38 поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Ярослава Мудрого в городе Краматорск Донецкой области. По указанному адресу выехали пожарные.

"Спасатели выяснили, что пожар произошел внутри колодца теплосети. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшего человека", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отчитались о недельном количестве пожаров

Пожар был локализован в 18:57 и ликвидирован в 19:18. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, на Волыни во время пожара погиб 73-летний мужчина.

Напомним, в Одесской области в результате пожара в бытовом вагончике погибло трое мужчин.

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Пожар, Донецкая область, Спасатели, Краматорск, ГСЧС.
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