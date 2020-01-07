В ГСЧС отчитались о недельном количестве пожаров

Новости Украины:На прошлой неделе в результате пожаров погибли 77 человек.

В течение прошлой недели в результате пожаров погибли 77 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ликвидировано 1059 пожаров, спасено на пожарах 72 человека и не допущено уничтожение огнем 550 зданий и 30 единиц техники. На пожарах погибли 77 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 миллионов 473 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение недели 7 человек погибли на водных объектах.

Отмечается, что на протяжении прошлой недели (с 30.12.19 по 05.01.20) подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий.

"С начала недели зарегистрированы 1 тысяча 281 чрезвычайное происшествие, на которые обеспечено реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасены 99 человек", - отмечают в ГСЧС.

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществили 108 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 269 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Как ранее сообщало агентство, украинское правительство готово в случае необходимости оказать помощь Австралии в ситуации с лесными пожарами.