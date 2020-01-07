Скачать
Вторник, 07.01.2020
Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке
Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке
Венесуэльский кризис: США готовятся к расширению санкций
Венесуэльский кризис: США готовятся к расширению санкций
Биатлон. Лидер сборной Украины пропустит спринт в Оберхофе
Биатлон. Лидер сборной Украины пропустит спринт в Оберхофе
7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
7 января - приметы и обряды на Рождество Христово

В ГСЧС отчитались о недельном количестве пожаров

В ГСЧС отчитались о недельном количестве пожаров
07:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:На прошлой неделе в результате пожаров погибли 77 человек.

В течение прошлой недели в результате пожаров погибли 77 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ликвидировано 1059 пожаров, спасено на пожарах 72 человека и не допущено уничтожение огнем 550 зданий и 30 единиц техники. На пожарах погибли 77 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 миллионов 473 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение недели 7 человек погибли на водных объектах.

Отмечается, что на протяжении прошлой недели (с 30.12.19 по 05.01.20) подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий.

Пожары в Австралии: масштабы трагедии видны в космосе (Видео)

"С начала недели зарегистрированы 1 тысяча 281 чрезвычайное происшествие, на которые обеспечено реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасены 99 человек", - отмечают в ГСЧС.

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществили 108 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 269 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Как ранее сообщало агентство, украинское правительство готово в случае необходимости оказать помощь Австралии в ситуации с лесными пожарами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Спасатели, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
02 Визит Меркель к Путину: чего ожидает Украина
03 Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
04 Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?
05 Теперь Адель не узнать: фото похудевший певицы, которые вы точно не видели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Решения нет, точка&quot;: США не планируют уходить из Ирака
США не планируют уходить из Ирака
&quot;В мире неспокойно&quot;: президент Бразилии может отказаться от участия в форме в Давосе
Болсонару может отказаться от участия в форме в Давосе
&quot;Украденное Рождество&quot;: прогноз погоды на 7 января
"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
Лунное затмение 10-11 января 2020 года: что категорически нельзя делать в эти дни
Лунное затмение 10-11 января 2020 года: что категорически нельзя делать в эти дни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь