Пожары в Австралии: масштабы трагедии видны в космосе (Видео)

Новости мира:Пожары в Австралии сняли из космоса

Около двух месяцев Австралию охватили масштабные пожары, которые вышли из под контроля. Жертвами пожаров стали, по крайне мере, 23 человека. Еще десятки являются пропавшими без вести. Ученые уже пугают данными о жертвах среди мира флоры и фауны. Наиболее пострадали коалы, которые потеряли треть своей популяции.

Снимки из космоса показывают масштабы всей трагедии.

Как менялась атмосфера над Австралией после начала пожаров:

Видео: Space Videos

В воскресенье вечером, 5 января, люди начали публиковать фото и видео с сообщением: "В Австралии дождь!" Пользователи интернета Австралии пишут, что дождь не везде (потому что страна очень большая) и не такой мощный, как хотелось бы. Но то, что он есть – уже вселяет надежду, что масштабные пожары можно будет преодолеть.