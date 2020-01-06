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Понедельник, 06.01.2020

Как в Австралии радуются дождю: в сети появилось трогательное видео

Масштабные пожары, площадь которых уже превысила площадь средней страны Европы, уничтожают Австралию более двух месяцев. Жаркая сухая погода мешала спасателям бороться со стихией. В воскресенье вечером, 5 января, люди начали публиковать фото и видео с сообщением: "В Австралии дождь!" Пользователи интернета Австралии пишут, что дождь не везде (потому что страна очень большая) и не такой мощный, как хотелось бы. Но то, что он есть – уже вселяет надежду, что масштабные пожары можно будет преодолеть.
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07:57 Сегодня Телеграф
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