В Киевской области на пожаре погибли три человека

На пожаре в частном жилом доме в с. Погребы Тетиевского района погибли 3 человека, из них 2 детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"14 января до ГСЧС поступила информация, что в с. Погребы Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)", - сказано в сообщении.
Как отмечается, пожар самоликвидировался.
"Пожар самоликвидировалась. Огнем уничтожено матрас. Предварительная причина пожара - курение в постели. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области в результате пожара на дачном кооперативе погибли 3 человека.
Также 14 января на Донбассе сгорела база военных парамедиков, один волонтер пострадал. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование.