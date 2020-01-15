В Киевской области на пожаре погибли три человека

Новости Украины:В Киевской области в частном жилом доме на пожаре погибли двое детей и отец.

На пожаре в частном жилом доме в с. Погребы Тетиевского района погибли 3 человека, из них 2 детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 января до ГСЧС поступила информация, что в с. Погребы Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, пожар самоликвидировался.

"Пожар самоликвидировалась. Огнем уничтожено матрас. Предварительная причина пожара - курение в постели. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области в результате пожара на дачном кооперативе погибли 3 человека.

Также 14 января на Донбассе сгорела база военных парамедиков, один волонтер пострадал. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование.