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Бразильцы пытались ввести кокаин в Украину: один проглотил целый килограмм, второй оказался находчивее (фото)

Бразильцы пытались ввести кокаин в Украину: один проглотил целый килограмм, второй оказался находчивее (фото)
17:45 Сегодня Телеграф Фейсбук

В Киеве 21 июля таможенники обнаружили двух наркокурьеров из Бразилии, которые пытались ввезти в Украину кокаин, находившийся в картине и желудке одного из мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Киевские таможенники совместно с сотрудниками СБУ в аэропорту «Борисполь» в течение суток обнаружили и обезвредили цепочку международной поставки кокаина в Украину

Не удалось пройти через границу незамеченными и двум гражданам Бразилии, которые хотели транспортировать в собственном желудке и в картине с изображением Божьей Матери 2 кг кокаина. 

Оба иностранцы - 21 и 29 лет - в течение суток прибыли из Бразилии различными авиарейсами транзитом через Турцию.

Имея предварительную оперативную информацию, таможенники применили к 29-летнему мужчине осмотр в медицинском учреждении с применением компьютерной томографии брюшной полости.

Медицинские работники почти за 3 часа роботы изъяли из желудка бразильца 90 капсул овальной формы. Вес брутто обнаруженного - 965 г. Результат экспресс-анализа показал, что в кишечнике мужчина перевозил кокаин.

Второй 21-летний наркокурьер пытался ввезти 1 кг кокаина, скрыв его в самодельной картине с изображением Божьей Матери.

Во время таможенного контроля чемодана юноши, на него сработала служебная собака Киевской таможни - спаниель Бетти.

Группа портового контроля при осмотре багажа авиапассажиров обнаружила самодельную картину 38х28х2 см с изображением с одной стороны Девы Марии, а с другой - фотографией молодого человека с татуировками.

При демонтаже картины внутри нее нашли тайник с прямоугольным полиэтиленовым синим пакетом с белым порошкообразным веществом весом брутто 1 кг. По результатам экспресс-анализа это был кокаин.

Правоохранители составили протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 ТК Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как жителям Сардинии с неба на крышу дома упал ящик с кокаином.

Также напоминаем о том, как пассажир автобуса пытался вывезти из Украины в Россию наркотические вещества в собственной бороде.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Бразилия, Наркотики, Кокаин, Наркокурьеры.
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