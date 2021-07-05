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Тайник в бороде: мужчина пытался оригинально вывезти наркотики в Россию (фото)

Тайник в бороде: мужчина пытался оригинально вывезти наркотики в Россию (фото)
19:55 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Пассажир автобуса пытался вывезти из Украины в Россию наркотические вещества в собственной бороде.

Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

На пункте пропуска через украинско-российскую границу "Гоптовка" в автобусе, который ехал в Россию, служебная собака Арчи унюхала в одного из пассажиров запрещенное вещество.После осмотра выяснилось, что мужчина спрятал наркотики в собственной бороде. Примечательно, что если бы не тонкий нюх тренированной собаки, то вряд ли кто-то искал бы наркотики в таком места.

В итоге мужчине пришлось самому достать сверток из бороды и отдать его правоохранителям, которые составили на него протокол. 

Мужчина пояснил, что не собирался продавать в России каннабис, а вез его для собственного потребления. 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что СБУ задержала наркоторговцев, сбывавших в Украине кокаин из Латинской Америки.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 188

Все по теме:

Наркотики, Харьков, Россия, Пограничники, Борода, Гоптовка, Перевозчик, Служебный пес.
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