Тайник в бороде: мужчина пытался оригинально вывезти наркотики в Россию (фото)

Пассажир автобуса пытался вывезти из Украины в Россию наркотические вещества в собственной бороде.

Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

На пункте пропуска через украинско-российскую границу "Гоптовка" в автобусе, который ехал в Россию, служебная собака Арчи унюхала в одного из пассажиров запрещенное вещество. После осмотра выяснилось, что мужчина спрятал наркотики в собственной бороде. Примечательно, что если бы не тонкий нюх тренированной собаки, то вряд ли кто-то искал бы наркотики в таком места.

В итоге мужчине пришлось самому достать сверток из бороды и отдать его правоохранителям, которые составили на него протокол.

Мужчина пояснил, что не собирался продавать в России каннабис, а вез его для собственного потребления.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что СБУ задержала наркоторговцев, сбывавших в Украине кокаин из Латинской Америки.