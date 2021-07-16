Скачать
Пятница, 16.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Рада назначила Монастырского на место Авакова
Рада назначила Монастырского на место Авакова
Китайские кредиты несут скрытую угрозу для Украины: чем опасно сотрудничество с Пекином
Китайские кредиты несут скрытую угрозу для Украины: чем опасно сотрудничество с Пекином
Ковид-сертификаты Украины признали новые страны: где отдохнуть без карантина и ПЦР-тестов (список)
Ковид-сертификаты Украины признали новые страны: где отдохнуть без карантина и ПЦР-тестов (список)
США могут подключиться к переговорам по Донбассу: в каком формате это возможно и правда ли поможет Украине
США могут подключиться к переговорам по Донбассу: в каком формате это возможно и правда ли поможет Украине

Жителям Сардинии с неба на крышу дома упал загадочный ящик: внутри оказался кокаин на 9 млн евро (фото)

Жителям Сардинии с неба на крышу дома упал загадочный ящик: внутри оказался кокаин на 9 млн евро (фото)
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф

Жители итальянской Сардинии пожаловались в полицию после того, как на крышу их дома с неба свалился подозрительный чемоданчик.

Как оказалось позже, в нем находилось 8,5 килограмма кокаина на 9 миллионов евро (289 млн гривен), пишет The Guardian.  

Инцидент произошел еще весной, однако только теперь, спустя 4 месяца расследования, полиция смогла идентифицировать личность пилота самолета, с которого был сброшен груз. 

Ним оказался 28-летний житель Рима. 

Самолет взлетел с небольшого аэродрома в Риме и направился в сторону городка Баратили-Сан-Пьеро, где исчез с радаров. 

Данные с GPS на борту самолета указали, что он сделал несколько кругов над этим городом, прежде чем сбросить чемодан. Перед эти он спустился на малую высоту, чтобы исчезнуть с радаров. 

Как сообщалось ранее, в Турции задержали четырех украинских моряков, которых подозревают в контрабанде наркотиков

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 108

Все по теме:

Италия, Наркотики, Сардиния.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выступила против "у**ков": известную правозащитницу жестоко избили ногами в Днепре (видео)
02 Аваков сообщил свое новое "место работы"
03 Потоп в Германии: много погибших, счет пропавших пошел на тысячи (жуткие фото, видео)
04 Уроженцы Донбасса устроили паре россиян "веселый отпуск" в оккупированном Крыму (фото)
05 Pfizer или CoronaVac: ученые провели эксперимент эффективности вакцин, применяемых в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Момент драки нардепов в Раде попал в объектив &quot;Телеграфа&quot;: эксклюзивные фото
Момент драки нардепов в Раде попал в объектив "Телеграфа": эксклюзивные фото
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
&quot;Белая империя&quot;: после Украины Россия может позариться на новые земли
"Белая империя": после Украины Россия может позариться на новые земли
Виталина Мусиенко впервые прокомментировала слухи об отношениях с Вакарчуком
Виталина Мусиенко впервые прокомментировала слухи об отношениях с Вакарчуком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь