Жителям Сардинии с неба на крышу дома упал загадочный ящик: внутри оказался кокаин на 9 млн евро (фото)

Жители итальянской Сардинии пожаловались в полицию после того, как на крышу их дома с неба свалился подозрительный чемоданчик.

Как оказалось позже, в нем находилось 8,5 килограмма кокаина на 9 миллионов евро (289 млн гривен), пишет The Guardian.

Инцидент произошел еще весной, однако только теперь, спустя 4 месяца расследования, полиция смогла идентифицировать личность пилота самолета, с которого был сброшен груз.

Ним оказался 28-летний житель Рима.

Самолет взлетел с небольшого аэродрома в Риме и направился в сторону городка Баратили-Сан-Пьеро, где исчез с радаров.

Данные с GPS на борту самолета указали, что он сделал несколько кругов над этим городом, прежде чем сбросить чемодан. Перед эти он спустился на малую высоту, чтобы исчезнуть с радаров.

Как сообщалось ранее, в Турции задержали четырех украинских моряков, которых подозревают в контрабанде наркотиков.