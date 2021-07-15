В Турции задержали 4 украинских моряков по обвинениям в контрабанде наркотиков

В порту турецкого города Искендерун 10 июля правоохранители задержали судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии, экипаж которого состоит из 24 украинцев и одного иностранца. Капитану и еще трем помощникам предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков.

Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде".

11 июля прокуратура города Искендерун арестовала украинского капитана судна и трех его помощников с обвинением в контрабанде наркотиков.