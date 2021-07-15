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В Турции задержали 4 украинских моряков по обвинениям в контрабанде наркотиков

В Турции задержали 4 украинских моряков по обвинениям в контрабанде наркотиков
14:04 Сегодня Телеграф

В порту турецкого города Искендерун 10 июля правоохранители задержали судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии, экипаж которого состоит из 24 украинцев и одного иностранца. Капитану и еще трем помощникам предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков.

Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде".

11 июля прокуратура города Искендерун арестовала украинского капитана судна и трех его помощников с обвинением в контрабанде наркотиков. 

Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании в качестве свидетелей.

В МИД сообщают, что посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь: «Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными».

Кроме того, украинское дипломатическое учреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 14 июля в Грузии приговорили к тюремному сроку двух украинцев за незаконное пересечение грузинской государственной границы - МИД Украины вызвал временного поверенного Грузии в Украине и выразил ему разочарование решением Батумского горсуда.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Турция, Наркотики, Контрабанда, Моряки.
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