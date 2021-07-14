В Грузии приговорили к тюремному сроку двух украинцев: Киев решением разочарован

Министерство иностранных дел Украины разочаровано вынесением приговора о тюремном сроке двум украинцам в Грузии. Об этом передает "Европейская правда".

Так, Батумский городской суд вынес решение о 4 годах лишения свободы по делу против Юрия Хомича и Владимира Дьяченко. Мужчин обвиняют в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Украинцы были задержаны на яхте у берегов Грузии в 2020 году.

В связи с вынесением приговора МИД Украины вызвал временного поверенного Грузии в Украине и выразил ему разочарование решением Батумского горсуда. Украина считает его несправедливым и таким, что не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства стран.

Кроме того, в МИД призвали Грузию пересмотреть решение суда и немедленно освободить граждан Украины. В министерстве отметили, что в дальнейшем будет подана апелляционная жалоба.

По данным издания, украинцы находились на борту яхты Михаила Батурина, гражданина Грузии, который ранее работал в охране Михеила Саакашвили.

Напомним, в Тбилиси умер телеоператор Лексо Лашкаравы, который был жестоко избит несколько дней назад противниками проведения в Тбилиси Марша достоинства ЛГБТ-сообщества.