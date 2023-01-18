Требование об изменении вида пачек сигарет во время войны повлечет за собой остановку табачных фабрик

Украинская ассоциация производителей табачных изделий обратилась к президенту с просьбой отсрочить введение в действие одного из положений закона

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отсрочить введение в действие одного положения закона, принятого в декабре 2021 года и обязывающего производителей сигарет существенно изменить внешний вид пачек. Об этом сообщает РБК-Украина .

Как известно, в декабре 2021 года был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите здоровья населения от вредного влияния табака" №1978-IX. Согласно этому документу, табачные компании с января 2024 года обязаны увеличить площадь медицинских предупреждений на пачках всех видов табачных изделий до 65% (с 50% традиционных сигарет) от размера упаковки. Кроме того, единичная пачка сигарет должна иметь форму прямоугольного параллелепипеда.

В своем обращении к президенту ассоциация отмечает, что подготовка к выполнению требований закона требует структурного технического и технологического обновления производственных мощностей, что предполагает импорт, наладку и испытание оборудования, производимого исключительно под заказ.

"В связи с военными действиями, ракетными обстрелами всей территории Украины, разрушениями энергетической и транспортной инфраструктуры, производители табачных изделий в Украине лишены возможности провести переоснащение своих линий, обеспечить доставку, установку, наладку работы, испытание необходимого оборудования", – говорится в обращении .

Как отмечают в "Укртютюне", производитель, устанавливающий и налаживающий оборудование, не готов отправлять своих специалистов в страну, на территории которой ведутся боевые действия.

Издание также отметило, что четыре международные табачные компании до полномасштабного вторжения заказывали упаковку у одного производителя – у компании "Амкор", фабрика которой расположена в городе Дергачи Харьковской области и сейчас не работает.

Таким образом, для табачных компаний возникла проблема с упаковкой, а теперь, по новому закону, еще и изменились требования к ней.

"Изменение формы пачки требует замены элементов линий на фабрике в Украине. Обычно это не проблема: заказываются элементы оборудования, приезжает специалист и настраивает работу линий. Но сейчас производители оборудования не хотят рисковать жизнью своих специалистов и ни один украинский закон не заставит их это делать" , – объяснил специалист одной из компаний.

В случае, если законодательство не будет отсрочено, "Укртабак" прогнозирует, что украинский табачный рынок будет переориентирован на импортную продукцию, при этом локальное производство будет остановлено. Поскольку табачная отрасль является одним из самых налогоплательщиков, это негативно повлияет на доход бюджета.