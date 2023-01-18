Вимога про зміну вигляду пачок сигарет під час війни спричинить зупинку тютюнових фабрик

Українська асоціація виробників тютюнових виробів звернулась до президента з проханням відтермінувати введення в дію одного з положень закону

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" публічно звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням відтермінувати введення в дію одного положення закону, який було ухвалено у грудні 2021 року і який зобов’язує виробників сигарет суттєво змінити зовнішній вигляд пачок. Про це повідомляє РБК-Україна .

Як відомо, у грудні 2021 року було ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну" № 1978-IX. Згідно з цим документом, тютюнові компанії з січня 2024 року зобов’язані збільшити площу медичних попереджень на пачках всіх видів тютюнових виробів до 65 % (з 50% традиційних сигарет) від розміру упаковки. Крім того, одинична пачка сигарет повинна мати форму прямокутного паралелепіпеда.

У своєму зверненні до президента асоціація зазначає, що підготовка до виконання вимог закону потребує структурного технічного і технологічного оновлення виробничих потужностей, що передбачає імпорт, налагодження і випробування обладнання, яке виготовляється виключно під замовлення.

"У зв’язку із воєнними діями, ракетними обстрілами всієї території України, руйнуваннями енергетичної і транспортної інфраструктури, виробники тютюнових виробів в Україні позбавлені можливості провести переоснащення своїх ліній, забезпечити доставку, встановлення, налагодження роботи, випробування необхідного обладнання", – йдеться у зверненні.

Як зазначають в "Укртютюні", виробник, що встановлює і налагоджує обладнання, не готовий відправляти своїх фахівців у країну, на території якої ведуться бойові дії.

Видання також відзначило, що чотири міжнародні тютюнові компанії до повномасштабного вторгнення замовляли упаковку в одного виробника – в компанії "Амкор", фабрика якої розташована у місті Дергачі Харківській області і зараз не працює.

Таким чином, для тютюнових компаній виникла проблема з упаковкою, а тепер, згідно з новим законом, ще й змінилися вимоги до неї.

"Зміна форми пачки потребує заміни елементів ліній на фабриці в Україні. Зазвичай це не є проблемою: замовляються елементи обладнання, приїжджає фахівець і налаштовує роботу ліній. Але зараз виробники обладнання не хочуть ризикувати життям своїх фахівців і жоден український закон не змусить їх це робити", – пояснив спеціаліст однієї з компаній.

У разі, якщо законодавство не буде відтерміновано, "Укртютюн" прогнозує, що український тютюновий ринок буде переорієнтовано на імпортну продукцію, при цьому локальне виробництво буде зупинено. Оскільки тютюнова галузь є одним з найбільш платників податків, це негативно вплине на доходи бюджету.