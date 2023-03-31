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Roshen причетний до контрабанди сигарет? Журналісти відомого телеканалу випустили розслідування

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Біля міста Брашов зупинили вантажівку із контрабандними сигаретами Новина оновлена 31 березня 2023, 15:58
Біля міста Брашов зупинили вантажівку із контрабандними сигаретами. Фото Скріншот відео

У вантажівці виявили майже 3,9 млн сигарет

Українські журналісти заявили, що викрили схему контрабандного постачання сигарет до країн Європи, до яких може бути причетна кондитерська корпорація Roshen.

Про це повідомляють у новому випуску програми "Гроші", проекту телеканалу "1+1".

Зазначається, що контрабанду нібито ховають між палетованими цукерками, які вносять у декларацію. За словами керівника регіонального відділення румунської митниці міста Брашов, одна з таких несподіваних знахідок була виявлена у фурі, зупиненій на кордоні. Сигарети були з безмитним маркуванням, тобто без румунського податкового маркування.

Так, 24 березня румунські правоохоронці біля міста Брашов зупинили для перевірки вантажівку з українськими номерами. Авто рухалося у бік міста Сібіу, проте пунктом призначення було вказано Бухарест, розташований в іншій стороні.

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У цій вантажівці, як йдеться в матеріалі, при огляді між коробками з солодощами виявили 3 838 000 сигарет Compliment Blue, 10 000 сигарет Kent, 10 000 сигарет Kent, 10 000 сигарет Kent Crystal і 1. Усі вони були без акцизних марок.

Скріншот відео
Скріншот відео

За підрахунками румунських митників, акцизний збір, не сплачений із цієї контрабанди, становить приблизно 1 млн євро. У програмі "Гроші" зазначили, що кримінальні справи було порушено і в Україні, і в Румунії. Але назва фірми не була оприлюднена. Водночас із даних митної бази, підтверджених кількома джерелами у правоохоронних органах, випливає, що відправником нібито була ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", а одержувачем — фірма Roshen One Ltd у Бухаресті.

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"Така кількість сигарет — цілий автомобіль — не міг завантажити водій, кудись заїхавши, без відома компанії, яку він обслуговує. Він міг не знати, що йому завантажують на складі, але навряд чи сам прийняв на себе відповідальність довантажити сигаретами", — вважає президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні спіймали винахідливого контрабандиста. Його авто, в якому він перевозив туристів, було повністю набите тютюновими виробами. Чоловік ховав їх і в підлозі, і в стелі, і в кріслах.

Теги:
#Україна #Румунія #Контрабанда #Сигарети #Roshen