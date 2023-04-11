13 розкішних авто на мільйон доларів за рік війни: як шикує родина нардепа від ОПЗЖ (фото)

У ході журналістського розслідування стало відомо, які авто купила сім’я нардепа за минулий рік

За 2020 рік сім’я члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" (екс-ОПЗЖ) у Верховній Раді Суто Мамояна купила 13 автомобілів, загальна вартість яких перевищує 1,3 млн доларів. Сам нардеп проживає у розкішному маєтку, який оформлений на його батьків. Однак у декларації Суто його з якихось причин нема.

Журналісти Bihus.Info провели розслідування та з’ясували, що у деклараціях депутата за 2020 рік зазначено, що йому належали автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го року та два авто Toyota Land Cruiser 200 2017-2018 років. Кожен із них коштував Мамояну лише 800 доларів.

Останнім часом нардеп користується автомобілем Mercedes-Benz S500L 2020, який оформлений на його брата. Вартість машини становить 172 тис. доларів. Також 2022 року його дядько придбав Toyota Land Cruiser 300, ціна якого становить 90 тисяч доларів. Однак цей позашляховик супроводжує депутата.

Цей автомобіль був зафіксований в урядовому кварталі разом із ідентичним позашляховиком у день пленарного засідання Верховної Ради.

Також у розслідуванні наголошується, що на дядька Мамояна влітку 2022 року було оформлено ще один автомобіль – Lexus LX500d вартістю щонайменше 133 тис. доларів.

А у вересні та жовтні минулого року на його родичів було оформлено ще два авто Toyota Land Cruiser 300 загальною вартістю близько 180 тис. доларів.

Батько, кузени та дядько нардепа поповнили свій автопарк ще чотирма автомобілями Toyota Camry. Один з них звичайний, вартістю від 31 тис. доларів і три — з гібридною силовою установкою за мінімум 37 тис. доларів кожен. Загалом транспортні засоби коштували від 141 тис. доларів.

Ближче до Нового року у родини Мамояна з’явився ще преміальний мікроавтобус Mercedes-Benz V300D, ціна якого стартує від 118 тис. доларів.

Крім того, журналістам вдалося дізнатися про ще одне авто — Mercedes-Benz S400L, яке було оформлено у травні 2022 року на жінку з прізвищем Мамоян. Однак користується машиною чоловік, якого неодноразово бачили місця перебування Суто Мамояна. Ціна цього авто становить від 136 тис. доларів.

Наприкінці літа минулого року на ту ж жінку було оформлено ще й Mercedes-Maybach S680 2021 року випуску, вартість якого стартує від 260 тис. доларів. У цій машині також бачили чоловіка з оточення Мамояна.

Новий G63 AMG вартістю мінімум 225 тис. доларів був придбаний та оформлений у жовтні 2022 року на чоловіка на ім'я Синот Мамоян. За кермом цієї машини був той самий згаданий раніше водій.

В останній декларації нардепа, яку він подавав 2020 року, зазначено, що Суто мешкає у квартирі свого дядька, а сам є власником двох квартир, які йому подарувати мати.

Журналістам у ході розслідування вдалося також зафіксувати, як Мамоян виїжджав із домоволодіння на лівому березі Києва. Це територія загальною площею 132 сотки. З 2014 року ця ділянка належить батькам депутата. Там розташовані два великі маєтки, кілька гаражів, десятки авто, фонтани, альтанка, гостьовий та двоповерховий сторожовий будинок.

Через дорогу є ще один маєток, який належить кузенам Мамояна. Журналісти підрахували, що загальна вартість ділянок, які належить кузенам та батькам депутата, становить 480 тис. доларів, а загальна ціна одного з будинків може доходити до 1 млн доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Микола Тищенко поскаржився у мережі на те, що "лісова мафія" спалила автомобіль одного з членів тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань ефективності Держагентства лісових ресурсів.