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Сина українського мера помітили на Балі: багатії з закритого клубу катаються на яхтах і насолоджуються життям (фото)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Автор
По центру - Олег Станіславський Новина оновлена 23 березня 2023, 17:07
По центру - Олег Станіславський. Фото Колаж "Телеграфу"

Син мера Коломиї нібито відпочиває там із дружиною

Син мера Коломиї Олег Станіславський, ймовірно, кілька місяців відпочивав на тропічному курорті Балі. Зазначимо, що туди збирався їхати виступати скандальний комік-втікач Андрій Щегель.

Про місце перебування молодого коломийського бізнесмена спершу заявили у місцевій Facebook-спільноті "А що там у Ратуші", яка активно критикує місцевого мера, також інформацію поширив Telegram-канал "Андріюк ONLINE".

Олег Станіставський – син міського голови Богдана Станіславського. Нині йому близько 29 років, він співвласник будівельної фірми у Києві "Станіславський". А також співвласник пекарні "Оберхліб", про що йдеться на його ж сторінці у Facebook.

Facebook-сторінка Олега Станіславського

Також він є членом YBC – Клубу молодих бізнесменів. Це закрита організація, яка бере до себе лише власників бізнесу від 100000$ обороту на рік. Фото Станіславського є на їхньому сайті.

Фото з сайту YBC - Станіславський посередині
Фото з сайту YBC

Вони проводять зустрічі, тренінги, конференції та заходи відпочинку. Філія організації відкрилася і на тропічному острові Балі в Індонезії. Власне зі світлин та відео в Instagram на сторінці YBC Bali й було зроблено висновок, що бізнесмен перебуває на курорті разом зі ще як мінімум 150 іншими підприємцями з України, що беруть у заходах свого закритого клубу на Балі. Зокрема, вони каталися на квадроциклах, сплавлялися річкою, влаштовували вечірку на яхті, проходили тренінги, зокрема по сексу та йозі.

Відпочинок українських бізнесменів на яхті у розпал війни - кадр зі сторінки YBC
Відпочинок українських бізнесменів на яхті у розпал війни

На цих кадрах і помітили чоловіка, схожого на Станіславського – з характерними рисами обличчя та зачіскою. Зокрема, він, начебто, їхав на квадроциклі, сидів на тренінгу до 8 березня і тому подібне.

Також у групі "А що там у Ратуші" закцентували увагу на партнерці бізнесмена Валерії Терновій, яка також публікує у своїх соцмережах відео з Балі. Зокрема на своїй сторінці у TikTok. Дівчина займається таргетингом та навчанням цього ремесла. Користувачі мережі цікавляться, як сімейство змогло виїхати при сучасних жорстких умовах, чи, можливо, вони покинули Україну раніше.

Нагадаємо, що раніше в мережі критикували співака Потапа за те, що той відпочивав у Барселоні у розпал війни. А після втечі з України коміка Андрія Щегеля артистам і чоловікам зокрема ускладнили умови виїзду.

Теги:
#Коломия #Балі #Втікачі