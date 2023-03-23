Сына украинского мэра заметили на Бали: богачи из закрытого клуба катаются на яхтах и наслаждаются жизнью (фото)

Сын мэра Коломыи якобы отдыхает там с женой

Сын мэра Коломыи Олег Станиславский, вероятно, несколько месяцев отдыхал на тропическом курорте Бали. Отметим, что туда собирался ехать выступать скандальный комик-беглец Андрей Щегель.

О месте нахождения молодого коломыйского бизнесмена сначала заявили в местном Facebook-сообществе "А что там у Ратуши", активно критикующего местного мэра, также информацию распространил Telegram-канал "Андриюк ONLINE".

Олег Станиславский – сын городского головы Богдана Станиславского. Сейчас ему около 29 лет, он совладелец строительной фирмы в Киеве "Станиславский". А также совладелец пекарни "Оберхлеб", о чем идет речь на его же странице в Facebook.

Также он является членом YBC – Клуба молодых бизнесменов. Это закрытая организация, которая берет к себе только владельцев бизнеса от 100000$ оборота в год. Фото Станиславского есть на их сайте.

Фото с сайта YBC

Они проводят встречи, тренинги, конференции и мероприятия. Филиал организации открылся и на тропическом острове Бали в Индонезии. Собственно, из фотографий и видео в Instagram на странице YBC Bali и был сделан вывод, что бизнесмен находится на курорте вместе с еще как минимум 150 другими предпринимателями из Украины, принимающими в мероприятиях своего закрытого клуба на Бали. В частности, они катались на квадроциклах, сплавлялись по реке, устраивали вечеринку на яхте, проходили тренинги, в частности по сексу и йоге.

Отдых украинских бизнесменов на яхте в разгар войны

На этих кадрах и заметили мужчину, похожего на Станиславского – с характерными чертами лица и прической. В частности, он, казалось, ехал на квадроцикле, сидел на тренинге до 8 марта и тому подобное.

Также в группе "А что там у Ратуши" акцентировали внимание на партнерше бизнесмена Валерии Терновой, которая также публикует в своих соцсетях видео из Бали. В частности, на своей странице в TikTok. Девушка занимается таргетингом и обучением этому ремеслу. Пользователи сети интересуются, как семейство смогло уехать при современных жестких условиях или, возможно, они покинули Украину раньше.

Напомним, ранее в сети критиковали певца Потапа за то, что тот отдыхал в Барселоне в разгар войны. А после бегства из Украины комика Андрея Щегеля артистам и мужчинам в частности усложнили условия выезда.