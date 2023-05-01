До 15 лет тюрьмы: за что экс-нардеп от ОПЗЖ Волошин получил сразу два подозрения от СБУ

Экснардеп бежал в россию еще до разрешения агрессором полномасштабной войны

Бывшему народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь) Олегу Волошину, сбежавшему из страны перед полномасштабным вторжением, грозит до 15 лет лишения свободы. Экс-парламентарий обоснованно подозревается в государственной измене.

Олег Волошин

Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, отметив, что доказательная база на бывшего депутата Верховной Рады IX созыва была собрана совместно с представителями Государственного бюро расследований.

На основании собранных доказательств в суд направлен обвинительный акт по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

государственная измена,

нанесение умышленного легкого телесного повреждения.

Так, в рамках следствия было установлено, что с 2020 по 2021 год Волошин активно содействовал высшему военно-политическому руководству рф в проведении масштабной взрывной деятельности против Украины. В частности, экс-нардеп манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора: распространял кремлевские нарративы, делал пророссийские публикации в своих соцсетях и публичных выступлениях. То есть, всеми своими действиями пытался дискредитировать украинское государство.

Более того, Волошин на систематической основе оправдывал создание и деятельность террористических организаций так называемых "донецкой и луганской республик".

Кроме того, правоохранители задокументировали и факт нанесения предателем умышленных телесных повреждений другому лицу.

Также отмечается, что до полномасштабного вторжения россии, 24 февраля, Волошин уехал из Украины в россию. Сейчас он скрывается от правосудия на территории рф.

"В связи с этим прокуроры будут ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у четырех нардепов ОПЗЖ нашли паспорта рф. Среди них был и Олег Волошин.