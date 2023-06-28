За держзраду: суд виніс суворий вирок топ-прокурору Миколаєва, ще й закидали яйцями

У суді довели його провину

Сьогодні, 28 липня, суд поставив крапку у справі топ-прокурора Миколаєва, який виявився зрадником. Він поніс серйозне покарання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Нагадаємо, що йдеться про Геннадія Германа, який працював керівником Миколаївської окружної прокуратури. Ще навесні 2022 року його затримали за підозрою в держзраді — він, за версією слідства, "зливав" росіянам дані про ЗСУ, зокрема інформацію про позиції, втрати тощо.

У суді вдалося довести провину підозрюваного і наразі він отримав покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як пише "Суспільне", після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суд визнав ексглаву облради Мангера винним у замовленні нападу на Катерину Гандзюк. Крім колишнього чиновника, тюремний термін отримав і його помічник.

Також ми повідомляли про те, що екссуддя Чаус, який ховав гроші в банках, отримав вирок. Його взяли під арешт одразу в залі суду, але вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.