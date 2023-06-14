Скандальний екссуддя Чаус, який ховав гроші в банках, нарешті отримав вирок

Чаус уже заявив, що подаватиме апеляцію

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, затриманого під час отримання великого хабаря до десяти років позбавлення волі. Його взяли під арешт одразу в залі суду.

Вирок ухвалила колегія суддів у складі Євгена Крука, Олексія Кравчука та Інни Білоус. Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє "Центр протидії корупції".

Так, Микола Чаус отримав десять років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки. Суд змінив йому запобіжний захід з домашнього арешту на утримання під вартою. У залі суду його взяли під арешт.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів. Зазначається, що Микола Чаус тим часом уже заявив, що подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2016 році детективи НАБУ затримали на одержанні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів США (понад 4 мільйони гривень). Тоді ж з'ясувалась цікава деталь — Чаус зберігав свої корупційні доходи у скляних банках.

Завдяки своїй судовій недоторканності його не вдалося відразу затримати. Таким чином він зміг виїхати до окупованого Криму, а потім до Молдови, де він здався поліції та попросив про прихисток.

Восени 2019 року глава МЗС Молдови, під час візиту до Києва, заявив, що його країна готова співпрацювати у питанні передачі судді, який втік, проте не зміг назвати конкретних термінів.

3 квітня 2021 року стало відомо, що Миколу Чауса викрали у столиці Молдови Кишиневі. Група невідомих озброєних чоловіків заштовхала колишнього суддю в автомобіль та відвезла у невідомому напрямку.

Потім 30 липня того ж року його знайшли в одному з українських сіл. Він підтвердив, що його викрали невідомі йому особи.