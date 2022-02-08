Били та робили уколи: екссуддя Чаус заявив, що від нього вимагали свідчень проти Порошенка (відео)

Колишній служитель Феміди зізнався, що його тримали у підвалі

Скандальний колишній суддя Микола Чаус, який раніше перебував під цілодобовим домашнім арештом, зізнався у неправдивих свідченнях. За його словами, до нього застосовували фізичну силу, щоби він висловлювався проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Відео розмови із Чаусом опублікував нардеп від "ЄС" Володимир Ар’єв на своєму YouTube-каналі.

За словами Чауса, його справді викрали, коли він був на території Молдови. Він знаходився під замком невеликого автомобіля, де його поклали на підлогу й утримували за голову, одночасно б’ючи в області нирок.

"Це тривало хвилин 20-30 хвилин, потім мене пересадили в іншу машину, "пиріжок", — пояснює Чаус.

Друге авто, згідно з розповіддю екссудді, їхало кілька годин. Коли Чаус поцікавився, куди вони рухаються, йому відповіли, що до Румунії. При спробі звільнитися він знову отримав побої, а потім укол заспокійливого.

"Мені приносили питання, роздруковані на кількох аркушах, — каже чоловік. — Загалом близько ста запитань. Біля кожного потрібно було поставити підпис і написати "так" чи "не так".

За словами Чауса, його змусили сказати на камеру, що він виїхав з країни літаком, а також приходив до кабінету до Петра Порошенка. Як відомо, раніше екссуддя стверджував, що п’ятий президент видав йому особисте розпорядження щодо винесення обвинувального вердикту бізнесменові Геннадію Корбану. Тепер же Миколай Чаус каже, що сказав таке через примус.

"[Інакше] живим із підвалу не вийдеш", — зізнався він.

Володимир Ар’єв сказав, що він поділився лише незначним уривком із розмови із суддею. Проте навіть ця інформація нібито дозволяє опозиції в особі "ЄС" припустити, що викраденням Чауса могли займатися українські спецслужби. Ар’єв підозрює, що за операцією нібито стояли представники головного управління розвідки Міноборони, на чолі якого перебуває Кирило Буданов.

Нагадаємо, що спочатку Микола Чаус підозрюється в отриманні великих хабарів під час свого перебування на посаді судді. Пізніше він зумів виїхати до Молдови, втікши від українського правосуддя.

Проте пізніше з’ясувалося, що його викрали, і він довгий час не з’являвся на публіці. Влітку 2021 року його виявили на території одного із сіл Вінницької області.

Пізніше різноманітні спецслужби заявляли, що взяли його під свій захист. Спочатку вони опікувалися СБУ, потім його було передано детективам НАБУ. На початку серпня він був відданий під суд, який визначив йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.