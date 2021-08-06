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У НАБУ показали, як Чаус домовлявся про отримання хабара (відео)

У НАБУ показали, як Чаус домовлявся про отримання хабара (відео)
Оновлено 23:08 Пт, 6 Серпень 2021 Телеграф Фото: НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України оприлюднили кадри, на яких відображено момент того, як екссуддя Микола Чаус домовляється про отримання хабара.

Відповідне відео було оприлюднено прес-службою НАБУ.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол. США", - сказано в повідомленні.

На кадрах слідства видно епізоди, де "клієнти" домовляються з ним про хабар, так і момент вилучення у нього грошових коштів, які Чаус сховав у скляні банки.

Як повідомлялося раніше, Чауса підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів, що становило близько 3,7 мільйонів гривень за курсом 2016 року.

Тоді його затримати не вдалося, оскільки він, скориставшись суддівської недоторканністю, зміг втекти спочатку в окупований Крим, а потім в Молдову.

У квітні 2021 року його викрали в центрі Кишинева і відвезли в невідомому напрямку.

30 липня його виявили у Вінницькій області, але затримати його знову не вдалося, оскільки з місця події його відвезли співробітники СБУ. У спецслужбі заявили, що Чаус проходить у них у справі про викрадення.

Лише 3 серпня співробітники НАБУ змогли затримати Чауса в клініці "Феофанія".

А 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 57

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НАБУ, Корупция, Микола Чаус.
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