Суд отправил Чауса под домашний арест

Высший антикоррупционный суд отправил экс- судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает в среду вечером агенство LIGA.net со ссылкой на спикера ВАКС Олесю Чемерис.

Она сообщила, что ВАКС отказал прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в применении к Чаусу избранной еще в 2017 году меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно решению суда, на Чауса наденут средство контроля - электронный браслет.

Находиться же экс-судья будет в своей квартире в Киеве.

Заседание по избранию меры пресечения Чаусу началось в 14:00 среды и продлилось почти 9 часов.

По ходатайству и защиты, и обвинения оно проходило в закрытом от прессы режиме.

Как сообщалось, Чауса разыскивало Национальное антикоррупционное бюро Украины по делу о получении взятки в размере 150 тысяч долларов США. В 2016 году ему удалось сбежать в Молдову, где он находился до этого года.

В апреле 2021 года он был похищен группой неизвестных, которые увезли его в неизвестном направлении, а 30 июля экс-судья внезапно объявился в Винницкой области, откуда его доставили в Киев сотрудники СБУ.

Такой поступок Службы безопасности вызвал возмущение у НАБУ.

1 августа адвокатам Чауса удалось пообщаться со своим клиентом. Тогда адвока Кравец заявил, что Чаус находится под защитой сотрудников СБУ.

3 августа сотрудники НАБУ смогли попасть к Чаусу, который находился в клинике "Феофания", и задержать его.