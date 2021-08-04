Скачать
Среда, 04.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками
Итоги дня 4 августа: захват заложников в Кабмине, перестановки в правительстве и медальный дождь для Украины
Итоги дня 4 августа: захват заложников в Кабмине, перестановки в правительстве и медальный дождь для Украины
Суд отправил Чауса под домашний арест
Суд отправил Чауса под домашний арест
Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"
Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"

Суд отправил Чауса под домашний арест

Суд отправил Чауса под домашний арест
23:02 Сегодня Телеграф скриншот

Высший антикоррупционный суд отправил экс- судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает в среду вечером агенство LIGA.net со ссылкой на спикера ВАКС Олесю Чемерис.

Она сообщила, что ВАКС отказал прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в применении к Чаусу избранной еще в 2017 году меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно решению суда, на Чауса наденут средство контроля - электронный браслет.

Находиться же экс-судья будет в своей квартире в Киеве.

Заседание по избранию меры пресечения Чаусу началось в 14:00 среды и продлилось почти 9 часов.

По ходатайству и защиты, и обвинения оно проходило в закрытом от прессы режиме.

Как сообщалось, Чауса разыскивало Национальное антикоррупционное бюро Украины по делу о получении взятки в размере 150 тысяч долларов США. В 2016 году ему удалось сбежать в Молдову, где он находился до этого года.

В апреле 2021 года он был похищен группой неизвестных, которые увезли его в неизвестном направлении, а 30 июля экс-судья внезапно объявился в Винницкой области, откуда его доставили в Киев сотрудники СБУ. 

Такой поступок Службы безопасности вызвал возмущение у НАБУ.

1 августа адвокатам Чауса удалось пообщаться со своим клиентом. Тогда адвока Кравец заявил, что Чаус находится под защитой сотрудников СБУ.

3 августа сотрудники НАБУ смогли попасть к Чаусу, который находился в клинике "Феофания", и задержать его.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 155

Все по теме:

Суд, Мера пресечения, Домашний арест, Николай Чаус, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
02 Надежда Савченко показала свое армейское фото 20-летней давности
03 Шесть судов при загадочных обстоятельствах потеряли управление у побережья ОАЭ: что известно
04 Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в полутяжелом весе
05 В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин: для его задержания привлекли спецназ (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вымогал миллион: председателю Харьковского облсовета Товмасяну объявили о подозрении в коррупции
Вымогал миллион: председателю Харьковского облсовета Товмасяну объявили о подозрении в коррупции
Олимпийское &quot;золото&quot; принесет Беленюку миллионы
Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
&quot;Осуждаем такие проявления агрессии&quot;: избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО
"Осуждаем такие проявления агрессии": избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую &quot;бронзу&quot; на Олимпиаде в Токио
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь