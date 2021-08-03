НАБУ задержало Чауса: адвокат говорит, что они готовы идти в суд

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) смогли попасть к бывшему судье Николаю Чаусу.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-суддю Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, до этого он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Решение будет приниматься Высшим антикоррупционным судом, заседание которого назначено на среду, 4 августа, на 14:00.

Других деталей НАБУ не сообщило, сославшись на тайну следствия.

Информацию о том, что Чаус готов идти в суд подтвердил адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, его подзащитный чувствует себя лучше, чем в день его обнаружения в Винницкой области, но все еще "в не лучшем состоянии".

"Что касается суда, мы готовы. Мы готовы идти", - сказал Кравец.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Чаус попался на получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Однако тогда ему удалось уйти от правосудия и скрыться на территории Молдовы.

В апреле этого года его похитили неизвестные в Кишиневе и увезли в неизвестном направлении.

30 июля его обнаружили в Винницкой области, откуда его забрали сотрудники СБУ. Это вызвало возмущение у НАБУ, поскольку дело о коррупции ведет именно это ведомство.