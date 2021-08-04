Суд відправив Чауса під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив екс- суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє в середу ввечері агенство LIGA.net з посиланням на спікера ВАКС Олесю Чемерис.
Вона повідомила, що ВАКС відмовив прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в застосуванні до Чауса обраного ще в 2017 році запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Згідно з рішенням суду, на Чауса надінуть засіб контролю - електронний браслет.
Перебувати ж екс-суддя буде в своїй квартирі в Києві.
Засідання щодо обрання запобіжного заходу Чаусу почалося в 14:00 середи і тривало майже 9 годин.
За клопотанням і захисту, і обвинувачення воно проходило в закритому від преси режимі.
Як повідомлялося, Чауса розшукувало Національне антикорупційне бюро України у справі про отримання хабара в розмірі 150 тисяч доларів США. У 2016 році йому вдалося втекти в Молдову, де він перебував до цього року.
У квітні 2021 року він був викрадений групою невідомих, які відвезли його в невідомому напрямку, а 30 липня екс-суддя раптово з'явився у Вінницькій області, звідки його доправили до Києва співробітники СБУ.
Такий вчинок Служби безпеки викликав обурення у НАБУ.
1 серпня адвокатам Чауса вдалося поспілкуватися зі своїм клієнтом. Тоді адвока Кравець заявив, що Чаус знаходиться під захистом співробітників СБУ.
3 серпня співробітники НАБУ змогли потрапити до Чауса, який знаходився в клініці "Феофанія", і затримати його.