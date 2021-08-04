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Суд відправив Чауса під домашній арешт

Суд відправив Чауса під домашній арешт
Оновлено 23:10 Ср, 4 Серпень 2021 Телеграф скріншот

Вищий антикорупційний суд відправив екс- суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє в середу ввечері агенство LIGA.net з посиланням на спікера ВАКС Олесю Чемерис.

Вона повідомила, що ВАКС відмовив прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в застосуванні до Чауса обраного ще в 2017 році запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Згідно з рішенням суду, на Чауса надінуть засіб контролю - електронний браслет.

Перебувати ж екс-суддя буде в своїй квартирі в Києві.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Чаусу почалося в 14:00 середи і тривало майже 9 годин.

За клопотанням і захисту, і обвинувачення воно проходило в закритому від преси режимі.

Як повідомлялося, Чауса розшукувало Національне антикорупційне бюро України у справі про отримання хабара в розмірі 150 тисяч доларів США. У 2016 році йому вдалося втекти в Молдову, де він перебував до цього року.

У квітні 2021 року він був викрадений групою невідомих, які відвезли його в невідомому напрямку, а 30 липня екс-суддя раптово з'явився у Вінницькій області, звідки його доправили до Києва співробітники СБУ.

Такий вчинок Служби безпеки викликав обурення у НАБУ.

1 серпня адвокатам Чауса вдалося поспілкуватися зі своїм клієнтом. Тоді адвока Кравець заявив, що Чаус знаходиться під захистом співробітників СБУ.

3 серпня співробітники НАБУ змогли потрапити до Чауса, який знаходився в клініці "Феофанія", і затримати його.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Суд, ВАКС, Домашній арешт, Запобіжний захід, Микола Чаус.
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